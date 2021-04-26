Следственный комитет возбудил дело по факту издевательств над пожилой женщиной в столичной больнице имени Иноземцева

Поводом послужила опубликованная видеозапись, на которой медсестры угрожали пациентке смертью.

В настоящий момент следователи уже провели обыски в медучреждении и намерены допросить его руководство, а также медицинский персонал, передает агентство ТАСС. Уголовное дело в ведомстве возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным телеграм-канала Mash, опубликовавшего видеозапись, предполагаемые медсестры кричали на 62-летнюю женщину и говорили, что отвезут ее в морг, если она будет что-то говорить в их адрес. Как утверждается, медсестры могли быть в нетрезвом состоянии. Заснявшая инцидент пациентка терапевтического отделения больницы имени Иноземцева также рассказала, что слышала хлопки, похожие на удары. На произошедшее отреагировал и столичный департамент здравоохранения: как передает агентство «Интерфакс», в ведомстве пообещали отстранить виновных и применить дисциплинарные меры к руководству больницы.

В самой больнице имени Иноземцева на инцидент до сих пор не отреагировали.