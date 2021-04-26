В Москве пятый день подряд количество заболевших коронавирусом за сутки превышает две с половиной тысячи человек

Тем временем в Министерстве здравоохранения объявили, что несколько регионов уже близки к победе над эпидемией.

Данные оперативного штаба показывают постепенный рост заболеваемости в столице. Если в начале прошлой недели количество заразившихся два дня не превышало и двух тысяч, то сегодня это почти две тысячи семьсот.

В целом по стране статистика не почти не меняется около месяца. Все это время она держится на уровне восьми-девяти тысяч новых случаев заражений в день. Сегодня это восемь тысяч восемьсот три. После столицы в первой пятерке списка по регионам идёт Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Ростовская и Самарская области.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал сегодня, всего в больницах сейчас находятся сто десять тысяч человек с коронавирусом, а около двухсот тысяч болеют дома или находятся сидят дома в связи с подозрением на эту инфекцию. Глава ведомства добавил, что в России есть уже пять субъектов федерации, которые близки «к элиминации данного возбудителя». При этом, министр не уточнил, о каких именно регионах идёт речь.

Эпидемия коронавируса длится в России уже больше года. Накануне глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что закончится она к ноябрю.