В суде опровергли приостановку деятельности ФБК и штабов Навального

Заявление пока не рассмотрено, — передает телеграм-канал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу суда. По словам адвокатов, решение будет оглашено в течение суток. Ранее прокуратура настаивала на том, чтобы деятельность ФБК* была приостановлена до решения суда.

Сегодня в Мосгорсуде проходит предварительное заседание, на котором также рассматривается вопрос о признании экстремистскими организациями *Фонда защиты прав граждан и общественного движения «Штабы Навального». В надзорном ведомстве полагают, что они формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране.

Адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов в эфире «Эха Москвы» сказал, что сегодня ознакомится с материалами дела.

Павлов считает, что оснований считать Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией нет.

* ФБК и Фонд защиты прав граждан российские власти считают иностранными агентами.