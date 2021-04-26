Главу омской полиции арестовали по подозрению в получении крупной взятки

По версии следствия, начальник регионального МВД Евгений Быков вместе со своими подчиненными получил через посредника больше трех с половиной миллионов рублей. За это вознаграждение полицейские обещали предпринимателю общее покровительство и попустительство в его деятельности. На сайте СК сообщается, что подозреваемых задержали с поличным. Они отправлены в СИЗО на два месяца.

