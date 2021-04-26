В московском метро ужесточили контроль за ношением перчаток и масок

В пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» агентству РИА Новости объяснили это тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов. По словам представителя ведомства, контролеры вместе с полицейскими отслеживают нарушения как на входе в транспорт, так и на перронах и в вагонах метро. Уточняется, что с начала апреля было выявлено больше сорока тысяч нарушений масочного и перчаточного режимов.

За прошлые недели «Организатор перевозок» заявлял, что 99% пассажиров носят маски, а еще около 70% перчатки. Это вызвало множество шуток в социальных сетях, так как многие пользователи не поверили этой статистике.

