В России за сутки, по данным оперативного штаба, выявили еще более 8800 зараженных коронавирусом

Умерли 356 человек. Оба этих показателя оказались выше, чем вчерашние. Суточная заболеваемость в Москве пятый день подряд превышает 2,5 тысячи. Наименьший прирост в Тыве. Ни одного заболевшего, по данным властей, в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. В Минздраве утверждают, что к победе над коронавирусом в России уже близки пять регионов. Впрочем, что это за субъекты федерации, не уточняли.