Суд в Москве приостановил деятельность ФБК до решения по иску об экстремизме

На этом настаивала прокуратура. Об этом сообщает «Новая газета».

Сегодня в Мосгорсуде проходит предварительное заседание, на котором также рассматривается вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда защиты прав граждан и общественного движения «Штабы Навального». В надзорном ведомстве полагают, что они формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране. ФБК и ФЗПГ российские власти считают иностранными агентами.