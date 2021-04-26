В Калифорнии сегодня состоится запуск американской сверхтяжелой ракеты Delta IV Heavy с гигантским шпионским спутником для военно-космической разведки США.

Запуск верхтяжелой ракеты Delta IV Heavy со спутником NROL-82 для Национального управления военно-космической разведки США состоится с базы Ванденберг в Калифорнии. Поскольку ракета будет нести секретный груз, окно запуска остается совершенно секретным. Однако ранее официальные лица заявили, что запуск состоится не позднее 16-ти часов тихоокеанскому времени. Delta IV Heavy — разработка компании United Launch Alliance, совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin. На сегодня это единственная оставшаяся в эксплуатации версия ракеты семейства Delta.

Сведения о спутнике NROL-82 строго засекречены. Но по данным прессы, на низкую орбиту выведен разведывательный спутник KH-11 Key Hole с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника размером с автобус и весом в 1,9 тонны заключается в передаче американской разведке А в реальном времени изображений с ультравысоким разрешением.

Сейчас в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре тяжелых спутников типа KH-11.