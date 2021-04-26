Свыше 300 тысяч россиян сейчас получают медицинскую помощь из-за коронавируса

При этом каждый третий, по данным министерства здравоохранения, находится в больнице. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, которые приводит агентство ТАСС, пять российских регионов близки к победе над коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре прогнозировали окончание эпидемии в стране к августу. Чтобы предотвратить новый всплеск заболеваемости, первые десять дней мая объявили нерабочими. По мнению экспертов, это поможет прервать цепочки заражений, так как в основном коронавирус распространяется в офисах и школах.