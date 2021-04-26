27 российских регионов потеряли позиции в рейтинге качества жизни из-за последствий пандемии коронавируса

Итоговый результат оценивался по многим параметрам. Как сообщает РБК, в расчет принималось и количество врачей и учителей на душу населения, розничный оборот, стоимость жилья и обеспеченность им. Одним из анти-лидеров стал Севастополь, просевший на 14 позиций в сравнении с прошлым годом, однако это произошло из-за уточнения количества населения, которого оказалось больше на 14 процентов После пересчета Севастополь опустился на 43 место, однако он занял бы его и в прошлом году. По 7 мест потеряли Чуваший и Удмуртия. Причиной стало снижение розничного товарооборота и долги населения. В лидерах оказались Карелия из-за доступности жилья и увеличение депозитов граждан, а также Магаданская область и Бурятия. В верхней части списка ничего не изменилось. Петербург по-прежнему опережает Москву. В Северной столице лучше соотношение жилого фонда к численности населения. Это еще раз подтвердило мысль о том, что москвичей испортил квартирный вопрос.

29 российских регионов сохранили свои позиции в рейтинге качества жизни.