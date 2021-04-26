Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Минские соглашения по Донбассу

Он также считает, что к переговорам по ситуации на востоке страны необходимо привлечь США.

Документ, который предусматривает мирное урегулирование в Донбассе, а также формат переговоров Зеленский считает устаревшими – об этом он сказал в интервью газете Financial Times. Украинский лидер отметил, что сам Минский процесс был запущен еще его предшественником Петром Порошенко и служит, как он выразился, «целям прошлого, а не настоящего». Речь, убежден Зеленский, должна идти либо о коррекции формата переговоров, либо о новом процессе. В том числе, по его словам, с участием США, Великобритании и Канады.

Одновременно украинский президент выразил желание провести двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, подчеркнув, что место переговоров для него не играет роли. При этом предложение обсудить ситуацию на востоке страны с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса Зеленский отверг.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что приглашать Путина на переговоры в Киев некорректно. Он напомнил и о предложении Зеленского встретиться с российским президентом «в любой точке украинского Донбасса».

Представители украинских властей ранее неоднократно говорили о необходимости изменить Минские договоренности. В Киеве считают, что их невозможно выполнить в той редакции, в которой они были подписаны.