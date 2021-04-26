Депутаты Госдумы попросили столичного мэра назвать улицу или площадь в городе в честь Юрия Лужкова

Среди подписавших обращение – лидеры КПРФ и «Справедливой России», глава думской фракции «Единой России» и несколько десятков других депутатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил парламентарий Александр Хинштейн. В обращении говорится, что депутаты получают многочисленные просьбы граждан об увековечивании имени бывшего мэра Москвы. Хинштейн добавил, что решение не должно создать никаких проблем жителям города, поскольку речь идет о безымянном месте, где нет домов и учреждений.