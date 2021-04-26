Российские власти начали правовую подготовку к запрету на вывоз бензина

По данным газеты «КоммерсантЪ», правительство готовится внести горючее в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Издание со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака пишет, что речь идет о том, чтобы, в случае необходимости, власти могли оперативно запретить поставки бензина в страны за пределами ЕАЭС. Введение сезонного эмбарго на экспорт топлива в этом месяце обсуждалось в качестве одной из мер для недопущения роста цен в периоды повышенного спроса. Эксперты-участники рынка до сих пор перспективы введения таких мер оценивали скептически.
2021-04-26T10:31:59+03:00
2021-04-26T10:50:57+03:00
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10:31, 26 апреля 2021
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