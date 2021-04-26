Глава офиса Владимира Зеленского счел некорректным приглашать Владимира Путина в Киев

Соответствующее заявление Андрей Ермак сделал в интервью изданию «Liga net». При этом он напомнил обращение украинского лидера к российскому коллеге с предложением «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Ермак отметил, что это свидетельствует о готовности Киева продолжать переговоры и делать это там, где украинские военнослужащие ежедневно рискуют жизнью. В ответ на предложение Зеленского Путин сказал, что готов принять президента в Москве в любое удобное время.

