Защита ФБК хочет узнать, какие сведения стали причиной засекречивания дела о признании организации экстремистской

Защита Фонда борьбы с коррупцией* рассчитывает сегодня узнать, какие конкретно сведения стали причиной засекречивания дела о признании ФБК экстремистской организацией. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

«Надеюсь, нам станет все ясно, поскольку сегодня назначено мероприятие по ознакомлению участвующих лиц с теми материалами, которые есть в суде, в том числе с вероятно секретными. Нас заинтересовало, как вообще борьба с коррупцией соотносится с угрозой государственной безопасности?», — сказал он.

Как напомнил И.Павлов, из-за грифа «секретно» рассмотрение дела намечено в закрытом режиме, без СМИ. «Мы верим, что ФБК не нарушал никаких законов, и нет никаких оснований для того, чтобы признавать его запрещенной, экстремистской организацией. Если такие документы у государства есть, пусть покажут. Мы сегодня, может быть, что-то увидим. Хотя то, что мы знаем, никак не соответствует экстремистскому статусу нашего подзащитного», — подчеркнул адвокат.

Как добавил И.Павлов, прокуратура указывает на то, что ФБК «стремится не только к изменению основ конституционного строя, но и к смене власти», и это предъявляется в качестве оснований для признания организации экстремистской. «Хотелось бы напомнить нашим прокурорским сотрудникам, что сменяемость власти является конституционным принципом, в том числе принцип разделения властей основывается на том, что власти периодически должны меняться. И если организация иногда напоминает властям об этом, то нет никаких оснований требовать признать ее запрещенной на основании, что она является экстремистской», — обратил внимание адвокат.

И.Павлов также отметил, что он уже почти 25 лет участвует в такого рода делах, «которые слушаются в закрытом режиме из-за гостайны, но настоящую гостайну видел очень редко». «В основном под предлогом гостайны стараются прятать от глаз общественности какие-то нелицеприятные для государства факты либо преступной деятельности, либо о нарушения прав человека, либо просто какая-то глупость засекречивается – ставится на документы соответствующий гриф, и общество ограничивается в доступе», — заключил он.

* — Власти РФ считают иностранным агентом