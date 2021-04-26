Старейшую российскую кинопремию Ника вручили сразу за два года

Прошлой весной из-за пандемии проводить церемонию не стали.

В отличие от остальных номинантов, актрисы получили не две премии, а четыре. Так решило жюри. По итогам 2019 год отметили Викторию Мирошниченко, сыгравшую в фильме Дылда и уже отмеченную в Каннах Самал Еслямову за картину Айка. Премии за прошлый год достались Юлии Высоцкой, снявшейся в Дорогих товарищах Андрея Кончаловского и Чулпан Хаматова, сыгравшая доктора Лизу. У мужчин не обошлось без скандалов. Лауреат 2020 года Андрей Паль на церемонию не пришел, так как попал в полицию. Его обвиняют в избиении молодого хоккеиста. В номинации «Роль второго плана» на Нику претендовал Михаил Ефремов, которого не стали убирать, мотивировав это тем, что решение было принято до печально известной аварии. Ну а призы за лучший фильм получили маститые режиссеры Андрей Смирнов, снявший картину Француз и уже упомянутый Андрей Кончаловский за Дорогих товарищей.

Премию за Вклад в отечественный кинематограф получил аниматор Леонид Шварцман – автор Чебурашки, 38-ми попугаев и других выдающихся мультфильмов.