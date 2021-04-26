В Голливуде прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар»

Лучшими актером и актрисой были названы Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдорманд. Хлоя Чжао получила премию за режиссуру, а ее работа «Земля кочевников» была признана лучшим фильмом. В категории «иностранный фильм» победила лента «Еще по одной», статуэтку за лучшую анимацию забрала «Душа». У «Довода» лучшие визуальные эффекты, «Манк» отмечен в категориях «работа оператора» и «работа художника-постановщика».
2021-04-26T10:04:32+03:00
2021-04-26T10:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 26 апреля 2021
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