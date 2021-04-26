Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева будет баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди»

В частности, она планирует заниматься региональной повесткой.

Сейчас мало кто уделяет внимания дальнейшему развитию регионов, уверена Авксентьева. Она также поддерживает инициативу партии по изменению налогового законодательства. Пока, как рассказала сама бывший мэр Якутска, она разрабатывает программу по изменению межбюджетных отношений и росту полномочий регионов.

По словам лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, Сардана Авксеньтьева стала тем неравнодушным чиновником, которые сейчас так нужны в политике. Среди ее достоинств Нечаев отметил прямое общение мэра с жителями города через социальную сеть Instagram.

Напомним, Авксентьева стала главой Якутска в сентябре 2018 года. Она запомнилась гражданам в частности продажей служебных автомобилей для передачи выручки в бюджет региона, она также выставляла на торги здание Администрации города. В январе этого года Авксентьева заявила, что уходит со своего поста по состоянию здоровья.

Как рассказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе партии «Новые люди», Сардана Авксентьева сейчас занимает пост советника по работе с регионами.