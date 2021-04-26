Глава украинской делегации в трехсторонней группе по Донбассу рассказал об «историческом событии» на переговорах

По словам Леонида Кравчука, на последнем заседании за основу были взяты предложения Киева по принятию дополнительных мер контроля за соблюдением режима прекращения огня. Рабочая подгруппа обсудит документ уже завтра. После этого его должны принять. В эфире телеканала «Дом» Кравчук выразил мнение, что это станет важным шагом к установлению мира на востоке Украины.

В конце марта ситуация в Донбассе обострилась, вместе с этим Россия стянула к границам дополнительные силы. В Минобороны свои действия объяснили военными учениями. На прошлой неделе глава ведомства Сергей Шойгу объявил об отводе войск.

