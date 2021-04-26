Российские ученые пришли к выводу об улучшении радиационной обстановки на пострадавших в Чернобыле землях

Российские ученые пришли к выводу о значительном улучшении радиационной обстановки на пострадавших в результате аварии в Чернобыле землях. Такое заключение содержится в докладе, подготовленном к 35-летию катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Авторы исследования – это госкорпорация «Росатом», РАН и несколько федеральных ведомств – уверяют, что площадь загрязненной сельскохозяйственной территории в Брянской области заметно снизилась, передает агентство РИА Новости. Сократилась и зона отчуждения, а случаи, когда в овощах и фруктах выявляют сверхнормативную концентрацию опасных веществ, редки, утверждается в докладе. Вместе с тем леса, пострадавшие в результате аварии в Чернобыле, самоочищаются медленно, считают ученые.

Также авторы исследования проанализировали медицинские последствия для ликвидаторов катастрофы и жителей районов вблизи Чернобыля. По их данным, у тех, кто работал в зоне аварии в первые годы, наблюдалась повышенная смертность от лейкозов, а у детей, живших вблизи АЭС – рак щитовидной железы. Кроме того, ученые полагают, что и в дальнейшем, спустя 35 лет после катастрофы им может грозить повышенный уровень смертности от болезней системы кровообращение.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла в результате взрыва 4-го энергоблока. Авария считается самой крупной в истории мирной атомной энергетики. По разным оценкам, от последствий аварии могли погибнуть от 4 до 100 тысяч человек.