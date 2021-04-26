Симоновский суд рассмотрит административный протокол в отношении Соболь за выступление в эфире «Эха Москвы»

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит сегодня административный протокол за повторное нарушение правил организации митинга в отношении юриста ФБК* Любови Соболь. Как сказал ее адвокат Владимир Воронин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», в вину ей вменяется выступление в утреннем развороте «Эха Москвы».

«Сегодня в 14.00 в Симоновском суде состоится заседание по делу об административном правонарушении, которое якобы совершила Любовь Соболь, когда давала интервью радиостанции «Эхо Москвы» в утреннем эфире. Там она давала общие ответы на вопросы про митинг. Но почему-то сотрудники правоохранительных органов посчитали, что это является правонарушением и вменяют организацию митинга. Причем повторное нарушение», – отметил адвокат.

Как рассказал В.Воронин, свидетелями приглашены журналисты радиостанции «Эхо Москвы» и ведущие утреннего разворота, в котором приняла участие Л.Соболь, Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.

«Они будут давать пояснения. Мы рассчитываем, что это дело будет прекращено, потому что в действиях Любови отсутствует состав какого-либо правонарушения, тем более организации митинга», — отметил адвокат.

В.Воронин уточнил, что наказание по этой статье предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей.