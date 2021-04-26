Против актера Александра Паля, по данным РенТВ, завели дело об избиении

Фигурантами также стали друзья артиста, всех подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, — утверждает телеканал. Ранее в пресс-службе столичного МВД говорили, что проверяют информацию о драке с участием Паля. Пострадавшим называют бывшего хоккеиста Молодежной лиги Кевина Антипова. Паль получил известность за роль в комедии «Горько!». На церемонии кинопремии «Ника», которая прошла накануне, его назвали победителем в номинации «Лучший актер».