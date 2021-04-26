На фоне пандемии почти 30 российских регионов потеряли позиции в рейтинге качества жизни

Исследование по заказу РБК подготовило агентство «Национальные кредитные рейтинги». В нем субъекты федерации ранжируются не по традиционным инвестиционным и экономическим показателям, а по целому ряду индикаторов, непосредственно отражающих уровень жизни граждан. Если пандемия практически не изменила места регионов в первой двадцатке и подтвердила лидерство Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Белгородской и Воронежской областей, то в середине и нижней части списка произошли значительные изменения. Так, лидерами роста стали Карелия, Магаданская область и Бурятия. Самое сильное падение продемонстрировали Севастополь, Чувашия и Удмуртия.

