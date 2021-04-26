Западные производители вакцин боятся утечки новых технологий в Россию и Китай

Фармакологические компании предупредили американских чиновников, что в Москве и Пекине могут получить эти сведения из-за временного отказа от патентов, — пишет газета Financial Times. В частности, речь идет о технологии матричной РНК, на которой основано большинство западных вакцин и которая может быть использована для создания других препаратов.

Прошлой осенью на встрече стран-членов Всемирной торговой организации Индия и ЮАР попросили компании временно отказаться от патентов на вакцины. С тех пор эту идею поддержали почти 60 государств. Идея обсуждается на фоне опасений того, что богатые страны вакцинируют население значительно быстрее, чем развивающиеся.

