В Турции сегодня будут закрыты американские дипмиссии из-за возможных протестов

Это связано с признанием Соединенными Штатами геноцида армян.

Власти США опасаются беспорядков и столкновений у посольства и консульств в Турции из-за признания массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. МИД Турции подчеркнул, что субботнее выступление Джо Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой, и призвал президента США «исправить эту серьезную ошибку». В Турции, которая считает себя наследницей Османской империи, уже стали звучать призывы от некоторых политиков выгнать американцев с военной базы «Инджирлик» — самой восточной из авиабаз НАТО, которая использовалась для операций в Афганистане, Ираке и Сирии. Отношения США и Турция стали портиться после того, как Анкара купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на то, что власти США были резко против.

Турция считается второй во военной силе страной НАТО после США.