В Москве из-за акции с баннером в поддержку политика Михаила Светова задержали четырех человек

Это члены Либертарианской партии и одна журналистка. Об этом сообщает сайт «ОВД-Инфо». Плакат с надписью «Дело против Светова – дело против гражданского общества» вывесили этим утром рядом с Домом правительства в Москве. Позавчера к председателю движения «Гражданское общество» Светову пришли с обыском по заведенному в 2019 году делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. После обыска политика доставили в ОВД по некоему административному делу, суть которого неизвестна.