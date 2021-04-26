В Москве из-за акции с баннером в поддержку политика Михаила Светова задержали четырех человек

Это члены Либертарианской партии и одна журналистка. Об этом сообщает сайт «ОВД-Инфо». Плакат с надписью «Дело против Светова – дело против гражданского общества» вывесили этим утром рядом с Домом правительства в Москве. Позавчера к председателю движения «Гражданское общество» Светову пришли с обыском по заведенному в 2019 году делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. После обыска политика доставили в ОВД по некоему административному делу, суть которого неизвестна.
2021-04-26T09:03:41+03:00
2021-04-26T09:07:07+03:00
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09:03, 26 апреля 2021
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