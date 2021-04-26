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09:03, 26 апреля 2021

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира: РФ вошла в пятерку стран по военным расходам за 2020

Россия, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, вошла в пятерку стран по военным расходам за прошлый год. При этом Кремль потратил меньше, чем планировал.

Военные расходы в мире за 2020 год приблизились к 2 триллионам долларов. Это выше прошлогодних показателей более чем на 2,5%.

Эксперты Стокгольмского института отмечают, что расходы России на вооружение растут уже второй год подряд и составляют более 60 миллиардов долларов. При этом, фактические расходы на это направление сократились почти на 6,5% от первоначально запланированных. Москва занимает четвертое место в рейтинге.

В тройке лидеров уже традиционно США с расходами в почти 780 миллиардов, Китай – 252 миллиарда и Индия – около 73 миллиардов. Замыкает пятерку Великобритания.

В докладе отмечается, что некоторые страны мира перераспределили часть запланированного на военные нужды бюджета на борьбу с пандемией коронавируса. Другие же, например, Бразилия и Россия, просто потратили меньше на вооружение, подчеркивают эксперты.

В связи с распространением коронавирусной инфекции мировой ВВП за прошлый год сократился более чем на 4%. В результате, сказано в докладе, доля так называемого военного бремени повысилась по сравнению с прошлым годом. Последний раз такой скачок наблюдался во время мирового финансово-экономического кризиса 2009 года.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира отмечает, что почти все члены НАТО столкнулись с повышением военного бюджета в прошлом году.


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