Роспотребнадзор призвал не отказываться от ношения масок в жару

В пресс-службе ведомства отметили, что существенно нарушить теплообмен она не может, так что бояться получить тепловой удар не нужно. Об этом сообщает агентство РИА Новости. При этом специалисты советуют в сильную жару чаще менять маски, которые быстрее становятся влажными и, соответственно, менее эффективными.