Роспотребнадзор призвал не отказываться от ношения масок в жару

В пресс-службе ведомства отметили, что существенно нарушить теплообмен она не может, так что бояться получить тепловой удар не нужно. Об этом сообщает агентство РИА Новости. При этом специалисты советуют в сильную жару чаще менять маски, которые быстрее становятся влажными и, соответственно, менее эффективными.
2021-04-26T08:33:41+03:00
2021-04-26T08:35:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 26 апреля 2021
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