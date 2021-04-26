В Петербурге с сегодняшнего дня запрещено посещать леса и лесопарки

Смольный сделал это для борьбы с коронавирусом.

Смольный запретил в лесах разводить огонь и использовать пиротехнику без согласования с МЧС. Посещать леса и лесопарки можно только по работе. Запрещен и въезд транспорта, кроме дорог общего пользования. Все эти запреты действуют по 12 июля. Подобное администрация города уже делала во время первой волны заболеваемости в прошлом году. По последним официальным данным, в Петербурге заразилось более 400 тысяч человек, а умерло более 13 тысяч. При этом за пять месяцев с начала вакцинации ее темпы остаются низкими. Оба необходимых укола получили от силы 7% горожан из требуемых 22 %.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора объявил все дни с 1 по 11 мая выходными.