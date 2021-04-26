Правительство Тувы отправлено в отставку

Временный глава региона Владислав Ховалыг сказал, что местным властям требуется перегруппировка сил и перезагрузка. При этом члены кабинета министров продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до формирования правительства нового состава. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ховалыг был назначен временным руководителем республики 7 апреля – в тот же день, когда президент Владимир Путин подписал указ об отставке Шолбана Кара-оола. Он руководил регионом в течение 14 лет.
2021-04-26T08:31:59+03:00
2021-04-26T08:31:59+03:00
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08:31, 26 апреля 2021
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