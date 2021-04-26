Армейская авиация Южного военного округа вернулась из Крыма после учений

На аэродромы постоянного базирования перелетели более полусотни самолетов и вертолетов. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда». О завершении проверок войск на юге и западе России еще на прошлой неделе объявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он сказал, что учения продемонстрировали способность войск обеспечить надежную оборону. Проверка боеготовности прошла на фоне обострения ситуации в Донбассе. Запад выражал серьезную обеспокоенность из-за наращивания российских сил возле украинской границы.