Армейская авиация Южного военного округа вернулась из Крыма после учений

На аэродромы постоянного базирования перелетели более полусотни самолетов и вертолетов. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда». О завершении проверок войск на юге и западе России еще на прошлой неделе объявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он сказал, что учения продемонстрировали способность войск обеспечить надежную оборону. Проверка боеготовности прошла на фоне обострения ситуации в Донбассе. Запад выражал серьезную обеспокоенность из-за наращивания российских сил возле украинской границы.
2021-04-26T08:31:01+03:00
2021-04-26T08:31:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 26 апреля 2021
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