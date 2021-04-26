Власти Кипра объявили о локдауне

В стране ужесточены противоковидные меры.

Локдаун на острове продлится до 9 мая. Срок действия комендантского часа увеличили. Дома нельзя будет покидать с 9 вечера до 5 утра. Впрочем, и в другое время суток с передвижением возникнут проблемы. Как сообщает Интерфакс, ограничения не коснуться лишь поездок на работу и к врачу, а также на вакцинацию. В то же время, один раз в сутки дом можно будет покинуть, поставив власти в известность по смс. Рестораны закрываются и будут работать только на вынос, из магазинов можно посетить только продуктовые, равно как и аптеки. Россиянам, собравшимся на Кипр в период до 16 мая, пообещали вернуть деньги за билеты без штрафных санкций или же перенести полеты на другую дату до конца года. Вместе с тем, в Аэрофлоте сообщили о том, что сохранят 4 еженедельных рейса на Кипр из Москвы и Санкт-Петербурга.

После существенного снижения количества новых случае в феврале, кривая снова поползла вверх и сейчас каждый день вирус находят более, чем у 900 человек.