Драма «Земля кочевников» стала лучшим фильмом по версии «Оскар»

Не только картина стала оскароносной, но и режиссер был удостоен статуэтки. Американка китайского происхождения Хлоя Чжао получила ее за лучшую режиссуру. Отмечается, что она — лишь вторая в истории премии женщина, удостоенная «Оскара» как лучший режиссер.

Приз за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс за фильм «Отец». Он стал самым пожилым обладателем престижной награды. На церемонии он не присутствовал. Статуэтку от его имени получил Хоакин Феникс.

А вот лучшей актрисой года по версии кинопремии «Оскар» стала американка Фрэнсис Макдорманд за работу в картине «Земля кочевников».

Лучшим анимационным фильмом был признана история застрявшего между мирами жизни и смерти джазового музыканта «Душа».

Не обошлось мероприятие и без антирекордов. Актриса Гленн Клоуз, уступившая в номинации «Лучшая актриса второго плана» южнокорейской исполнительнице Юн Джон, не получила ее уже в восьмой раз. Ранее подобное случалось лишь однажды.

Это была уже 93— церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар». Провести ее планировалось еще в конце февраля, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на апрель.