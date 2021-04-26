Адвокаты ФБК начнут знакомится с материалами дела о признании организации экстремистской

Адвокаты Фонда борьбы с коррупцией сегодня начнут знакомится с материалами дела о признании ФБК экстремистской организацией. Директор фонда Борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил «Эху Москвы», что уверен в полной несостоятельности позиции обвинения.

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в связи с этим процессом признался в эфире «Эха Москвы», что впервые сталкивается с засекречиванием материалов по подобному делу.

В случае признания экстремистскими штабы Навального и ФБК будут ликвидированы, их имущество перейдет государству, пояснил Павел Чиков.

Напомним, что российские власти считают ФБК иностранным агентом.

