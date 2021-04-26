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07:37, 26 апреля 2021

Власти колумбийской столицы Боготы вводят сухой закон до 9-го мая в рамках борьбы с коронавирусом

Об этом объявила мэр города. В то же время заказывать алкоголь с доставкой на дом по-прежнему будет можно.

В Колумбии число заразившихся приближается к трем миллионам, с 17-го марта в стране действует режим чрезвычайного положения.


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