Власти колумбийской столицы Боготы вводят сухой закон до 9-го мая в рамках борьбы с коронавирусом

Об этом объявила мэр города. В то же время заказывать алкоголь с доставкой на дом по-прежнему будет можно.
В Колумбии число заразившихся приближается к трем миллионам, с 17-го марта в стране действует режим чрезвычайного положения.
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Об этом объявила мэр города. В то же время заказывать алкоголь с доставкой на дом по-прежнему будет можно.
В Колумбии число заразившихся приближается к трем миллионам, с 17-го марта в стране действует режим чрезвычайного положения.