Акции памяти пройдут в различных городах России к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

35 лет назад на 4-м энергоблоке станции произошел взрыв, который привел к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики.

Возложение цветов и траурный митинг планируются сегодня у мемориала памяти погибших в аварии в Чернобыле на Митинском кладбище в Подмосковье. Туда, как ожидается, приедут представители руководства МЧС, а священнослужители РПЦ проведут богослужение. Митинг у мемориала жертвам катастрофы проходит ежегодно, за исключением прошлого года, когда он был отменен из-за эпидемии коронавируса.

Цветы к памятникам ликвидаторам аварии в Чернобыле возложат и во многих других городах — например, в Казани, Орле и Ульяновске. А в Санкт-Петербурге власти намерены еще и заложить аллею в их честь.

Акции памяти жертв катастрофы в Чернобыле проходили и несколькими днями ранее. В Саратове, как передает местное агентство «Свободные новости», общественники расклеили по городу 35 листовок — по числу прошедших с момента аварии лет. В них активисты указали на опасность атомной энергетики и призвали переходить на возобновляемые и экологически чистые источники энергии.

По официальным данным, непосредственно в результате взрыва на Чернобыльской АЭС погибли 50 человек. При этом различные организации и эксперты оценивают потенциальное число жертв вплоть до 100 тысяч. Всего же в ликвидации аварии принимало участие свыше 500 тысяч человек.