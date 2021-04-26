Земан объявил, что у спецслужб нет данных о причастности российского ГРУ к взрыву на военном складе во Врбетице в 2014

По мнению первого зампреда думского комитета по международным делам Дмитрия Новикова, которое он выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», заявление Земана — это позиция, которая очевидна для любого здравомыслящего человека.

По словам Новикова, Земан создает благоприятную ситуацию для развития дальнейших отношений России и Чехии.

Чешский журналист Иржи Юст считает, что это заявление президента Земана, тем не менее, вряд ли что-то изменит в текущей ситуации. Юст признал, что Земан давно занимает особую позицию по отношению как к России, так и к чешским спецслужбам.