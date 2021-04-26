Z Архив новостей новости
5 3 6 2549
07:00, 26 апреля 2021

Фильм «Земля кочевников» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Картина «Земля кочевников» (Nomadland, 2020) режиссера Хлои Чжао получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Фрэнсис Макдорманд удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Земля кочевников».

Американский актер Энтони Хопкинс получил «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Отец» (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера.

Об этом было объявлено на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию ведет телеканал ABC.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 210 6 32639 19.04
Блоги

Евгений Ройзман политик

Очень важное правило Если ты увидишь, что толпа гонится за одним и вот-вот настигнут и растопчут, даже если он виноват, не беги вместе со всеми, не улюлюкай, не достойно русского человека участвовать в травле…

5 129 6 59935 19.04
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Давайте этих людей не воспитывать. Они прекрасно понимают, что их ждет Выйдут люди, для которых их мера достоинства больше страха. А те, которые абсолютно логично и правильно решат, что все дело может закончиться тюрьмой – останутся дома…

5 104 6 43737 19.04
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Добрый следователь Эммануэль Президент Франции по вызову Эммануэль Макрон, с упоением играющий в любимую игру всех французских президентов — Grandeur de France. Непременным атрибутом пресловутого «грандёра» всегда были «особые отношения» с СССР/РФ…

5 91 6 38289 19.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 296 6 65611 19.04
Блоги

Дмитрий Колезев журналист

Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все: от «распространения знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека» до «распространения знаний о здоровом образе жизни»...

5 145 6 19061 25.04
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Оказался он живой Если Навальный умрет – это будет почти убийство в прямом эфире. Потому что ему отказывают в очевидном – врачебной помощи…

5 118 6 38421 19.04
Интервью Персонально ваш

Евгений Киселев гость: Евгений Киселев журналист

Кто угнал, кто оккупировал, кто захватил, кто присвоил – вот пусть он об этой территории заботится…

5 149 6 21239 22.04
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время» — сказал Путин

5 80 6 14085 22.04
8читать ;смотреть
#СлухайЭхо

Алексей Нарышкин ведущий: Алексей Нарышкин журналист «Эха Москвы»

3440622
Алексей Нарышкин отвечает на ваши вопросы

5 41 6 7615 20.04
Блоги

Дмитрий Клейн литератор, журналист, Денвер, США

Живи, Алексей! Алексей победил лагерную систему. Это факт. Пусть пока в малом. Но он в очередной раз своею жизнью и здоровьем доказал, что и один в поле воин…

5 27 6 5394 24.04
Блоги

Олег Дерипаска: «Победы» на бумаге Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов…

5 157 6 93824 19.04
Блоги

«Больше всех надо» разбираем с экспертами, как решать социальные проблемы

Толерантная лексика или лингвистический фашизм Язык меняется. К новым словам вроде «лайкать» и «свайпать» мы привыкаем быстро, а вот к феминитивам и толерантной лексике — с трудом. Почему?..

5 41 6 8475 23.04
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Геополитический тупик И во Франции, и в Британии ностальгия по империи оставалась у многих десятилетиями. Но ни та, ни другая не пытались восстановить империю силой, вновь пытаясь завоевать Алжир или Индию…

5 159 6 33586 25.04
Блоги

«Экономическое отставание – закономерный результат» Открытое письмо ученых-экономистов…

5 89 6 18813 22.04
Блоги

+ «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь»...

5 233 6 51279 20.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

На ютуб-канале Алексея Пивоварова «Редакция» вышел фильм о захвате телеканала НТВ в начале нулевых В частности, в нем Альфред Кох признается, что ему за участие в тех событиях пообещали денег, но обманули…

5 1 6 831
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Все Табаки в зале — а там не было никого другого — вздрогнули, всхлипнули и поняли, что он помнит о них и думает о них…

5 36 6 116587 21.04
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3443734
«К 200-летию со дня смерти Наполеона Бонапарта»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2409 25.04
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Отравления Навального не было. Забудьте Понимаете? Ничего не было. Ни–че–го. Не было отравления боевым отравляющим веществом, экстренной посадки самолёта в Омске…

5 83 6 228940 23.04
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Нас все равно больше Нас все равно больше Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас…

5 199 6 137194 22.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9095836
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4886401

Сегодня в эфире