Фильм «Земля кочевников» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Картина «Земля кочевников» (Nomadland, 2020) режиссера Хлои Чжао получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Фрэнсис Макдорманд удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Земля кочевников».

Американский актер Энтони Хопкинс получил «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Отец» (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера.

Об этом было объявлено на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию ведет телеканал ABC.