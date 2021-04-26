Российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы по спортивной борьбе

В общей сложности наши борцы завоевали 22 медали, в том числе 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Второе и третье места заняли Турция и Украина соответственно.

Турнир проходил с 19 по 25-е апреля в Варшаве, в следующем году его примет Венгрия.