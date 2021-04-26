В Чехии возобновляется очное обучение для старшеклассников и студентов выпускных курсов ВУЗов

Такое решение согласовали Министерство образования и Минздрав. Также частично возобновляют работу детские сады. Чешских младшеклассников за парты вернули еще раньше – с 12 апреля.

Чехия долгое время оставалась страной с одними из самых высоких в мире показателей заболеваемости и смертности от коронавируса в расчете на 100 тысяч населения. Также она стала первой европейской страной, где на днях выявили новый, так называемый «индийский» штамм Covid-19.