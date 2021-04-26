В Киргизии предъявили обвинения американскому политологу в незаконном обороте наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Президента Американского университета в Центральной Азии Эндрю Качинса отпустили под обязательство о явке. Его подозревают в хранении запрещенных веществ в крупных размерах без цели сбыта. Их нашли в капсулах и таблетках, которые Качинсу отправили посылкой из Дубая. Сам политолог поясняет, что это не психотропное вещество, а просто лекарство, которое не зарегистрировано в Киргизии.