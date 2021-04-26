На ютуб-канале Алексея Пивоварова «Редакция» вышел фильм о захвате телеканала НТВ в начале нулевых

Почти двухчасовое видео содержит интервью с основными журналистами «старого» НТВ и действующими лицами во время смены его руководства. В частности, в нем Альфред Кох признается, что ему за участие в тех событиях пообещали денег, но обманули.

За первые 16 часов фильм набрал свыше 700 тысяч просмотров.