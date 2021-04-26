Стали известны возможные сроки саммита президента Владимира Путина с его американским визави Джо Байденом

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, сейчас обсуждаются несколько дат в июне (но какие именно, он не уточнил).

Байден предложил Путину встречу во время телефонного разговоре 13-го апреля – ее наметили в третьей стране в ближайшие месяцы. На следующий день Белый дом объявил о новом пакете санкций в отношении Москвы, после чего многие аналитики начали ставить возможность встречи под сомнение. Отношения двух стран резко обострились после того как Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста канала ABC News, считает ли он Путина убийцей.