Здание старейшего универмага в Санкт-Петербурге может сменить свой статус

ДЛТ (Дом Ленинградской Торговли) на Большой Конюшенной может стать памятником архитектуры федерального, а не регионального значения, как сейчас. Таким образом его владельцы (они также управляют московским ЦУМом) рассчитывают компенсировать часть затрат на содержание постройки.

ДЛТ работает в 6-этажном доме 1909-го года постройки архитектора Эрнеста Вирриха.