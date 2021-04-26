Глава администрации местного самоуправления Владикавказа Тамерлан Фарниев покидает свой пост

Его обязанности перейдут к его первому заместителю. Что заставило Фарниева написать заявление, пока неизвестно.

Две недели назад Владимир Путин отправил в отставку губернатора Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил исполняющим обязанности главы региона экс-полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.