Его обязанности перейдут к его первому заместителю. Что заставило Фарниева написать заявление, пока неизвестно.
Две недели назад Владимир Путин отправил в отставку губернатора Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил исполняющим обязанности главы региона экс-полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
Глава администрации местного самоуправления Владикавказа Тамерлан Фарниев покидает свой пост
Его обязанности перейдут к его первому заместителю. Что заставило Фарниева написать заявление, пока неизвестно.