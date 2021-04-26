Об этом объявил главком вооруженных сил Индонезии. По его словам, все 53 члена экипажа погибли. Также поисковое судно из Сингапура нашло на месте аварии спасательный гидрокостюм, который может свидетельствовать о попытках кого-то из подводников спастись.
Пропавшая лодка была одной из 5 на вооружении индонезийского ВМФ. Точные причины трагедии еще предстоит установить.
В Балийском море нашли обломки пропавшей подлодки
Об этом объявил главком вооруженных сил Индонезии. По его словам, все 53 члена экипажа погибли. Также поисковое судно из Сингапура нашло на месте аварии спасательный гидрокостюм, который может свидетельствовать о попытках кого-то из подводников спастись.