Бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева выдвинется в депутаты Госдумы от партии «Новые люди»

Об этом сообщает пресс-служба партии. Также Авксентьева станет советником лидера партии Алексея Нечаева по работе с регионами.

За время работы на посту мэра в 2018-21 годах Авксентьева стала широко известна нетипичным для чиновников стилем управления. Например, она распорядилась продать здание администрации в центре города и переехать в помещения подешевле на окраине, чтобы пополнить городской бюджет. В начале года она объявила о своей отставке по состоянию здоровья.