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04:03, 26 апреля 2021

Сегодня начнется рассмотрение иска московской прокуратуры, которая требует признать ФБК экстремистской организацией

Там это обосновывают тем, что ФБК якобы пытается сменить власть в России насильственным путем и посягает на основы конституционного строя.
Процесс пройдет в закрытом режиме, из-за того что материалы, по уверению прокуратуры, содержат гостайну – без какой-либо конкретизации. Если суд удовлетворит иск, рядовым сотрудникам Фонда будет грозить до 6 лет колонии, руководителям — до 10. Уголовные дела можно будет возбуждать даже из-за пожертвований ФБК или демонстрацию их символики (в том числе за посты в соцсетях многолетней давности).
ФБК специализируется на антикоррупционных расследованиях, в последний раз фигурантом их фильма «Дворец для Путина» стал лично российский президент. Видео на ютубе набрало свыше 100 млн просмотров за считаные дни.
Российские власти уже считают ФБК иностранным агентом.


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