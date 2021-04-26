Там это обосновывают тем, что ФБК якобы пытается сменить власть в России насильственным путем и посягает на основы конституционного строя.
Процесс пройдет в закрытом режиме, из-за того что материалы, по уверению прокуратуры, содержат гостайну – без какой-либо конкретизации. Если суд удовлетворит иск, рядовым сотрудникам Фонда будет грозить до 6 лет колонии, руководителям — до 10. Уголовные дела можно будет возбуждать даже из-за пожертвований ФБК или демонстрацию их символики (в том числе за посты в соцсетях многолетней давности).
ФБК специализируется на антикоррупционных расследованиях, в последний раз фигурантом их фильма «Дворец для Путина» стал лично российский президент. Видео на ютубе набрало свыше 100 млн просмотров за считаные дни.
Российские власти уже считают ФБК иностранным агентом.
Сегодня начнется рассмотрение иска московской прокуратуры, которая требует признать ФБК экстремистской организацией
Там это обосновывают тем, что ФБК якобы пытается сменить власть в России насильственным путем и посягает на основы конституционного строя.