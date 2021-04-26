Сегодня начнется рассмотрение иска московской прокуратуры, которая требует признать ФБК экстремистской организацией

Там это обосновывают тем, что ФБК якобы пытается сменить власть в России насильственным путем и посягает на основы конституционного строя.

Процесс пройдет в закрытом режиме, из-за того что материалы, по уверению прокуратуры, содержат гостайну – без какой-либо конкретизации. Если суд удовлетворит иск, рядовым сотрудникам Фонда будет грозить до 6 лет колонии, руководителям — до 10. Уголовные дела можно будет возбуждать даже из-за пожертвований ФБК или демонстрацию их символики (в том числе за посты в соцсетях многолетней давности).

ФБК специализируется на антикоррупционных расследованиях, в последний раз фигурантом их фильма «Дворец для Путина» стал лично российский президент. Видео на ютубе набрало свыше 100 млн просмотров за считаные дни.

Российские власти уже считают ФБК иностранным агентом.