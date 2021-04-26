В Лос-Анджелесе в эти минуты началась 93-я церемония вручения премии «Оскар»

После прошлогоднего перерыва из-за пандемии Covid-19 она вновь пройдет в очном формате, с красной ковровой дорожкой, по традиции – в голливудском театре «Долби».

В наибольшем количестве номинаций – в 10-ти — представлен фильм «Манк» — биографический фильм Дэвида Финчера о сценаристе Германе Манкевиче и его работе над сценарием фильма «Гражданин Кейн», который многие критики неофициально называют «лучшей кинокартиной всех времен и народов». Главную роль в ней исполняет Гэри Олдмэн. В лонг-лист в категории «лучший фильм на иностранном языке» включили фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле демонстрации в Новочеркасске, но номинацию она не получила.