В Сомали начался военный мятеж, взбунтовавшиеся подразделения вошли в северные районы столицы Могадишо

Они намерены взять их под контроль. Оппозиционные армейские силы, как пишет газета Somali Guardian, в ближайшие часы могут двинуться к президентскому дворцу. На их стороне несколько десятков единиц техники, они уже контролируют ряд перекрестков в городе.

Политический кризис в этой африканской стране начался в феврале, когда срок полномочий действующего президента истек, а выборы не удалось назначить из-за разногласий по поводу состава и полномочий избирательной комиссии. На стороне военных, которые требуют немедленной отставки президента, выступила часть местных жителей, которые вышли на улицы и жгут покрышки

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